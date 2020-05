La coppia, una volta espletate le formalità di rito, è stata condotta in carcere: lui è stato associato alla casa circondariale di Latina, lei a quella di Rebibbia. Entrambi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.

In particolare, stando all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina ed eseguita dagli stessi carabinieri, l'uomo e la donna avrebbero maltrattato i loro figli, uno dei quali risulterebbe minorenne.

