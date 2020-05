Ancora un aumento di casi di Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno fatto sapere che sono 13 le nuove persone positive al Covid-19: un numero ancora alto, seppure più basso dei 18 casi di ieri, che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 1.232 persone.



Fortunatamente, però, la giornata di oggi fa segnare uno zero sul numero dei nuovi decessi, che dunque restano 104 dall'inizio dell'epidemia. Chiaramente, le cause della morte saranno accertate definitivamente solo dall'Istituto superiore di Sanità: per il momento si sa che queste persone sono morte "con" il nuovo Coronavirus. Trenta, infine, sono le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. In queste ore, come accennato già ieri, sono attive le due postazioni di tamponi drive-in sul territorio di Frascati e Pomezia, mentre la Asl continua a lavorare per aprire una postazione nel territorio comunale di Anzio.