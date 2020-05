Scavando le buche per la piantumazione di platani e lecci che sostituiranno le piante abbattute lo scorso inverno tra viale Mazzini e piazza Buozzi, gli operai dell'impresa incaricata dal Comune hanno tranciato per errore un cavo della linea Tim. È successo nel pomeriggio di martedì in un'aiuola di fronte al Tribunale, prontamente transennata in attesa dell'intervento di riparazione da parte dei tecnici.

Fatto sta che è saltata buona parte delle utenze telefoniche della zona circostante, connessioni internet comprese, creando non pochi problemi tra i residenti e le attività che faticano a ripartire dopo l'emergenza Coronavirus. Un episodio che ha scatenato la polemica tra i cittadini che si aspettavano maggiore controllo sui lavori, da parte del Comune, proprio per scongiurare inconvenienti di questo genere: i residenti si domandano se l'ente locale fosse in possesso di una mappatura delle reti sotterranee, ma soprattutto se sia stata consultata.