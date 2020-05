Al momento non è ancora chiaro quale possa essere il link del contagio, ma questa circostanza ha spinto il primo cittadino a invitare ad una sempre costante e grande attenzione nel mantenere distanze ed evitare assembramenti oltre che contatti non necessari

C'è anche un minore nel novero dei casi di contagio da Coronavirus nella città di Aprilia . Come anticipato oggi sulle pagine del nostro quotidiano, pochi minuti fa il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha confermato che tra i 43 casi ancora positivi al covid 19 risulta esserci anche un minorenne "una bambina".

