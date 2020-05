Questi ultimi, chiaramente, dovranno poi essere confermati - per la causa di morte - dall'Istituto superiore della Sanità: per il momento, ciò che è certo è che le persone sono morte "con" il Coronavirus. Infine, dalla Asl hanno reso noto che 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

In più, è sempre di oggi la notizia di tre ulteriori decessi: si tratta di una donna di 71 anni, un uomo di 72 anni e una donna di 82 anni, tutti con patologie pregresse. Di conseguenza, i contagi totali dall'inizio dell'epidemia sono diventati 1.249, mentre i decessi risultano essere 108.

