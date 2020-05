Incredula per quanto accaduto, ma al contempo serena, perché confida nell'operato delle forze dell'ordine e perché non si lascerà intimidire dall'ignobile gesto di cui lei e la sua famiglia sono stati bersaglio. A dirlo è il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, la cui auto è stata data alle fiamme la scorsa notte, così come quella del fratello.

"Questa notte la mia auto e quella di un mio familiare sono state danneggiate da un incendio - ha dichiarato il sindaco - Io e la mia famiglia confidiamo nelle forze dell'ordine affinché facciano al più presto chiarezza sull'accaduto. Sono incredula, ma nello stesso tempo serena: vado avanti a testa alta e continuerò a svolgere il mio incarico di amministratrice con lo stesso impegno e la determinazione di sempre".