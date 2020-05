Dalla Marina infatti sono arrivate diverse segnalazioni di persone che erano a Capo Portiere senza mascherina. Già nei giorni scorsi si era registrato in grande flusso di persone verso il mare una volta che le misure si erano allentate. E' una situazione che stride con le norme di distanziamento sociale che devono essere rispettate. e che come ripetono gli organi competenti a partire dalla Asl, rischia di vanificare gli sforzi di contenere al massimo il contagio.

La fase due scattata dallo scorso 4 maggio sembra aver modificato completamente le abitudini dei latinensi. Oggi pomeriggio ma anche questa mattina, complice il sole e una giornata con temperature quasi estive, molte persone sono uscite per passeggiare, correre o pedalare sulla pista ciclabile ma non tutti hanno rispettato il distanziamento sociale e indossavano le protezioni. Al Lido di Latina e sul pontile c'è stata una specie di piccola invasione.

