Un albero è caduto ieri mattina, poco dopo le 6, a Gaeta in via delle Rose, una strada privata che si snoda proprio all'altezza della Flacca. La stessa consente di raggiungere una serie di popolose palazzine ubicate al di sotto della strada regionale.

«Eravamo ancora a letto, quando all'improvviso abbiamo udito un certo rumore, un tonfo – ci ha raccontato qualche abitante – Pensavamo potesse trattarsi del distacco di un cornicione. Mai avremmo immaginato potesse trattarsi di un albero, cosa di cui poi, con sorpresa siamo venuti a conoscenza».

Fortunatamente, considerata anche l'ora, non vi era alcuna auto o persona in transito altrimenti avrebbero potuto esserci delle serie conseguenze. Sul posto sono sopraggiunti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Gaeta che oltre a constatare l'accaduto hanno effettuato le necessarie verifiche. Quindi gli stessi operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, con il taglio dell'albero caduto, nonché di arbusti che avrebbero potuto causare pericolo.