A Nettuno l'emergenza Coronavirus annovera un nuovo contagio e un guarito. Poco fa, infatti, dal Comune hanno comunicato che è stato registrato un nuovo caso di Covid-19: si tratta di una donna di 73 anni che è stata ricoverata in ospedale.

La donna è la 64esima persona che ha contratto il virus dall'inizio della pandemia. In più, come detto, si registra anche una guarigione, con il numero di persone che hanno sconfitto il Covid-19 che sale a trenta. Ventidue, invece, sono gli attualmente positivi, dodici ospedalizzati, nove in quarantena e uno ricoverato nella clinica Villa dei Pini di Anzio.