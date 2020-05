I carabinieri del Nor di Latina hanno denunciato un 17enne per dentenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, a bordo di uno scooter, dopo essersi affiancato all'autovettura condotta da un 37enne, gli consegnava un plico. A seguito di perquisizione personale, quest'ultimo veniva trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina, mentre il minore occultava all'interno del casco, ulteriori 0,4 grammi e 0,2 grammi di hashish. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Latina per uso personale di sostanze stupefacenti.