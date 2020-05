Non rispetta la misura degli arresti domiciliari e si allontana da casa ma viene sorpreso dai Carabinieri. E' quanto accaduto ieri a Fondi dove i militari dell'Arma traevano in arresto, nella flagranza del reato di "evasione", un 23enne del luogo.

Il giovane, come già accennato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione. Quindi l'arrestato, espletate le formalità di rito, veniva ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la giornata di domani, 16 maggio come disposto dall'autorità giudiziaria.