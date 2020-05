Tre verbali e una denuncia a piede libero. Si sono concluse così due distinte operazioni della polizia locale di Ardea messe a punto ieri sul territorio della città del litorale romano.

Nel primo caso, gli agenti coordinati dal comandante Sergio Ierace sono intervenuti in via Laurentina: qui era stata segnalata la presenza di personale che, in una frutteria, non utilizzava mascherine e metteva in atto comportamenti scorretti a livello igienico. Di conseguenza, gli agenti sono arrivati a Tor San Lorenzo e, dopo aver identificato i responsabili, hanno elevato sanzioni per oltre mille euro, oltre a segnalare il tutto all'ufficio Commercio del Comune.

Nel secondo caso, gli agenti sono andati in via Ancona: ad attirare la loro attenzione è stata una colonna di fumo. In particolare, una donna di etnia rom stava bruciando immondizia accatastata da giorni senza che fosse stata smaltita in discarica. Identificata e obbligata a spegnere le fiamme, la donna è stata denunciata a piede libero per combustione illecita di rifiuti.