Un altro passo in avanti per il nuovo ospedale di Formia. Ad annunciare le novità sono stati ieri sera Claudio Moscardelli, segretario provinciale del PD, Enrico Forte e Salvatore La Penna, Consiglieri regionali PD.

«La Asl aveva assegnato un incarico professionale propedeutico per affidare il progetto esecutivo del nuovo ospedale e per la gara d'appalto per la sua realizzazione. Questo step è stato ultimato e prossimamente la Asl e la Regione Lazio presenteranno il lavoro».

Ma le novità non riguardano solo il nuovo ospedale, ma anche l'emodinamica. «Dopo la mobilità con arrivo di un cardiologo e con altri due a contratto libero professionale, si sta procedendo all'assunzione di altri due emodinamisti. Nelle more Latina ha assicurato un supporto con altri emodinamisti e si stanno assegnando tre nuovi infermieri . Dal primo giugno avremo emodinamica H12 e ci sono i presupposti per portarlo velocemente H 24».

Insomma qualcosa si muove in termini di investimenti per la struttura ospedaliera di Formia. «Dobbiamo intensificare gli sforzi per i concorsi di struttura complessa, per ulteriori investimenti di diagnostica e per personale medico ed infermieri. Il territorio diverrà strategico con investimenti ugualmente importanti in cui telemedicina, PAT, Case della salute e medico di medicina generale saranno un'organizzazione integrata adeguata a rispondere alle nuove esigenze. Incoraggiamo e sosteniamo il DG Casati nell'azione di ampliamento della qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini», si legge ancora nella nota.