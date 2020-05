Saranno le commissioni congiunte Finanze e Commercio a valutare e stabilire gli aiuti e gli sgravi sulle aliquote per commercianti e imprese di Aprilia. E' questa la decisione assunta della conferenza dei capigruppo che si è svolta ieri pomeriggio nell'aula di piazza Roma, un confronto annunciato nello scorso Consiglio comunale durante la discussione sulla mozione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia.

I consiglieri di Fdi, Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico, nella seduta di giovedì scorso hanno presentato un pacchetto articolato di proposte per aiutare le attività colpite da oltre due mesi di lockdown: riduzione della Tari 2020 sulla base dei giorni di chiusura e spostamento della prima rata a settembre 2020, abolizione dell'Imu 2021 per i commercianti proprietari dei locali e riduzione per chi congelerà i canoni d'affitto, istituzione di una commissione speciale per gestire i contributi per il commercio e rimborso per abbonamenti su trasporti e mense scolastiche. Una mozione «congelata» (ma non ritirata) in Consiglio con la promessa di una discussione nella capigruppo, come avvenuto ieri alla presenza del sindaco Antonio Terra e dell'assessore alle Finanze, Lanfranco Principi. Nel corso della riunione la maggioranza civica ha sottolineato le difficoltà nel poter approvare la proposta di Fratelli d'Italia, che provocherebbe uno scostamento di bilancio di 4-5 milioni di euro, rinviando però la discussione a dopo il 2 giugno. Per quella data infatti potrebbero arrivare novità dal tavolo tra Anci e governo nazionale sui fondi da destinare ai Comuni.

Il sindaco e l'assessore hanno comunque ricordato che l'intenzione della giunta, già annunciata nei giorni scorsi, è quella di abolire la quota variabile della Tari per il 2020. Il capogruppo di FdI, Vincenzo La Pegna, ha però insistito sull'importanza di aiutare i commercianti e le famiglie in questo difficile momento, perciò è stato deciso che nei prossimi giorni verranno convocate delle commissioni congiunte per analizzare l'argomento. Riunioni che serviranno anche per programmare le attività dell'Estate Apriliana, con l'istituzione dell'isola pedonale nel weekend. «La mozione che abbiamo presentato in Consiglio comunale sarà la base sulla quale sviluppare la discussione. Crediamo - dice La Pegna - che in questo momento sia fondamentale dare risposte alle famiglie, ai commercianti e alle imprese. In particolare bisognerà pianificare insieme le attività per il centro cittadino, attraverso l'istituzione dell'isola pedonale che permetterà agli esercenti di poter allargare la propria attività, utilizzando l'esenzione Tosap».