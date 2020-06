«Da un sindaco che si definisce "uomo di sport" ci aspettavamo maggiore sensibilità nei confronti delle società sportive dilettantistiche che sono in crisi dopo il lungo lockdown per l'emergenza Covid». E invece, secondo i consiglieri comunali Matteo Coluzzi e Giovanna Miele, da parte di Coletta e Lbc c'è stato solo disinteresse. Per questo da consiglieri di minoranza chiedono che l'amministrazione riconosca «a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche su territorio comunale un rimborso relativo alle spese di sanificazione e di messa in sicurezza delle attrezzature utilizzate per garantire a ragazzi e bambini , oltre che agli sportivi in generale, la possibilità di svolgere in totale sicurezza ogni tipo di attività agonistica ed educativa».

I consiglieri di opposizione accendono in questo modo i riflettori sulle associazioni dilettantistiche che sono in crisi a causa del lungo stop (che continua tuttora) delle loro attività. «Per l'ennesima volta stiamo assistendo alla gestione maldestra e scoordinata da parte della maggioranza di Latina Bene Comune relativa alle varie emergenze che ogni giorno vivono i nostri concittadini - affermano Coluzzi e Miele - Risposte blande e non risolutive nei confronti di famiglie, imprese e associazioni. Che lo Sport fosse un tema completamente dimenticato da chi si definiva "uomo di sport" era già palese, tuttavia mai come in questo momento il settore sportivo nella nostra Città è completamente lasciato in balia degli eventi. Le numerose associazioni sportive non hanno alcuna certezza sul proprio futuro e tanto meno alcuna rassicurazione da chi, come forza di governo, dovrebbe avere il compito di valorizzarle alla luce del valore sociale ed educativo che esse rappresentano sul nostro territorio».

«Visto il mancato interesse da parte della maggioranza . aggiungono Miele e Coluzzi - considerata anche l'inesistenza di un assessorato tangibile con delega allo sport e alla luce dell'imbarazzante gestione della questione impianti sportivi e palestre, sarebbe davvero il caso che qualcuno si assuma le proprie responsabilità. Una Città giovane come la nostra non può prescindere dai valori dello sport e del suo significato sociale: LBC è riuscita a cancellare anche questo. Nei giorni scorsi il collega Massimiliano Carnevale ha depositato una mozione finalizzata ad un immediato intervento del sindaco affinché si trovi la soluzione di buonsenso che permetta l'erogazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche di Latina, magari attingendo al famoso tesoretto di cui l'amministrazione dispone. Alla luce di questo, verrà richiesto da parte nostra in qualità di Consiglieri Comunali di opposizione un ulteriore sforzo affinchè venga riconosciuto a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche su territorio comunale un rimborso relativo alle spese di sanificazione e di messa in sicurezza delle attrezzature utilizzate per garantire a ragazzi e bambini , oltre che agli sportivi in generale, la possibilità di svolgere in totale sicurezzaogni tipo di attività agonistica ed educativa. Con la speranza che finalmente queste realtà vedano riconosciuto il proprio ruolo ed i sacrifici che stagione dopo stagione hanno garantito il proseguo di un percorso fatto di storie e di aggregazione che non può essere cancellato da una politica distratta e non all'altezza».