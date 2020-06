Azione, il nuovo movimento fondato dall'Eurodeputato Carlo Calenda, arriva in città e lo fa dalla porta principale, entrando subito in Consiglio comunale. In questi giorni si è costituita infatti Aprilia in Azione, che vede come referente del gruppo locale il consigliere comunale Davide Zingaretti. Una mossa che rappresenta il preludio del passaggio del giovane consigliere e del capogruppo Giorgio Giusfredi al partito di Calenda, che a breve potrà dunque contare su due consiglieri nell'assise cittadina. "La nostra città sente la necessità - spiega Aprilia in Azione - di una progettazione politica in grado di soddisfare i requisiti per uno sviluppo urbano, industriale, sociale ed ambientale. Da molti anni ormai la vita amministrativa prosegue senza una visione di insieme che di fatto ha compromesso e rallentato la crescita di Aprilia, quinta città del Lazio. In linea con le politiche promosse a livello nazionale dal partito fondato dall'Europarlamentare Carlo Calenda, abbiamo deciso di lanciare Aprilia in Azione. Ci prefiggiamo l'obiettivo di diventare il punto d'incontro e il luogo di elaborazione per tutte quelle realtà che possano essere il motore per lo sviluppo della nostra città: dall'imprenditoria alla scuola, dalla sanità ai servizi sociali e tutti quei settori cardine per la crescita del territorio. Azione è il luogo di mobilitazione dell'Italia che lavora, produce, studia e fatica. L'Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti, questo passaggio tratto dal manifesto di Azione racchiude in pieno i valori a cui facciamo riferimento. Valori che saranno la base del nostro progetto politico (e non solo) per la città. Al lancio di Aprilia in Azione seguirà una fase di organizzazione interna e di tesseramento che ci permetterà di avviare una stagione di incontri con i rappresentanti locali dei vari settori strategici (Terzo Settore, Imprenditoria, Scuola, Sanità), permettendoci così di produrre piani programmatici da attuare nella sfera amministrativa".