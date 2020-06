«Dialogo e costruzione della squadra. La priorità del centrodestra deve essere questa». Il coordinatore comunale della Lega Armando Valiani interviene nel dibattito in corso sull'unità della coalizione. Valiani invita ad evitare fughe in avanti. «Il centrodestra non ha ancora, ufficialmente, iniziato a discutere ma la tensione già comincia ad alzarsi, leggiamo di ipotetiche caratteristiche che dovrà avere un eventuale candidato e già qualcuno si propone come leader di una coalizione che in questo momento sta invece principalmente lavorando per dare un governo serio e affidabile a questa città». Secondo Valiani l'unità della coalizione deve essere il faro «perché non si possono ripetere gli errori del passato quando un centrodestra pur maggioranza assoluta al primo turno, con personaggi appesantiti dalle vicende del passato, si è presentato diviso davanti agli elettori che l'hanno punito nelle urne del ballottaggio».

Insomma, la strada è tracciata. «Spero e auspico - spiega il Coordinatore Comunale della Lega, Armando Valiani - che il centro destra a Latina possa proporsi più unito che mai unito per cui chi avrà i requisiti per ricoprire il ruolo di candidato a sindaco dovrà essere uomo o donna di sintesi che abbia competenze politiche ma che possa aggregare tutto il Centro destra Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega devono trovare un terreno forte e comune su cui innestare un percorso che sia in grado di ridare fiducia ai cittadini, con la speranza di vedere durante la prossima legislatura le stesse immagini che in queste ore hanno invaso Facebook provenienti da Frosinone. Dove il buon governo dà i buoni risultati con l'inaugurazione della fermata del Freccia Rossa mentre a Latina l'unica inaugurazione avvenuta in questo quinquennio che si avvia finalmente alla conclusione è stata quella relativa al cambio del nome ai nostri "Giardinetti" che ha visto ospite d'onore l'ex presidente della Camera Laura Boldrini».

Valiani assicura che la Lega sta lavorando «a un programma condiviso che sia in grado di rimettere in moto una città ferma e immobile che sta lentamente appassendo sotto il governo di Lbc e di Damiano Coletta. Idee e progetti che dovranno servire al rilancio di Latina, del suo territorio e delle sue peculiarità». Il tutot, chiaramente, dovrà essere condito dalla scelta di un candidato sindaco che sia sintesi delle varie anime del centrodestra. « Valuteremo nelle prossime settimane, insieme alle altre forze politiche del Centro Destra, chi sarà in grado di assicurare al meglio la realizzazione del programma. Latina va rilanciata».