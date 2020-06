"Una decisione maturata nel tempo che arriva al culmine di una attenta riflessione tra passato e futuro". Così il gruppo provinciale di Fratelli d'Italia annuncia l'ingresso nel partito di Paolo Torelli, storico consigliere comunale di Pontinia, candidato a sindaco con la lista civica de Il Girasole per Pontinia alle amministrative del 2016 che ha portato a sedere in aula due esponenti della lista.

Ieri l'ufficializzazione del passaggio a Roma, al fianco del coordinatore provinciale Nicola Calandrini, alla presenza dei vertici regionali e nazionali Trancassini e Lollobrigida. Oggi il primo incontro con il gruppo di Pontinia e il primo passo per la costruzione di un nuovo percorso che di fatto lo vede tornare in quella che già era stata la sua casa politica.

"I miei valori sono quelli della destra: per me è un ritorno a casa - commenta Paolo Torelli -, al fianco di una persona che è un'amica personale che è Giorgia Meloni. In Fratelli d'Italia ritrovo tanti amici".

"Dò il benvenuto a Paolo Torelli in Fratelli d'Italia - dichiara il portavoce comunale di FdI Pontinia Massimiliano Antelmi -. Con la sua adesione il partito può contare su un esponente politico preparato e sarà finalmente rappresentato nel Consiglio Comunale di Pontinia".

"L'ingresso di Paolo Torelli in Fratelli d'Italia premia il lavoro del partito sul territorio - aggiunge il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI Latina - Non posso che essere lieto di veder crescere la lista di amministratori locali che si stanno unendo a noi e che contribuiscono a diffondere i valori e il progetto politico di Giorgia Meloni nei territori".

"Sono doppiamente contento - spiega l'eurodeputato Nicola Procaccini - perché Paolo è un ottimo esponente politico, mentre dal punto di vista umano ritrovo un amico con cui ho condiviso il percorso di formazione nel movimento giovanile di AN".

"Paolo è una persona che conosco da tempo - conclude il vice portavoce regionale Enrico Tiero -, un ragazzo valido, e ciò porta un valore aggiunto al partito che sta crescendo in tutto il territorio e che presto sarà rafforzato da ulteriori nuovi ingressi".