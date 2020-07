La giunta Terra perde un pezzo, Gianfranco Caracciolo lascia il ruolo di assessore al Commercio e alle Attività Produttive. Ieri pomeriggio l'esponente di Aprilia Domani ha presentato le sue dimissioni, che sono state protocollate questa mattina negli uffici comunali. Alla base del passo indietro dell'ex vice comandante della polizia locale, da alcuni anni in pensione, alcune motivazioni di carattere personale. "Avevo già maturato la scelta di dimettermi alcuni mesi fa, ho ritardato questa decisione - spiega Caracciolo - solo per l'emergenza Covid, non mi sembrava corretto lasciare questo ruolo in un momento tanto delicato. I capitani nell'emergenza restano sulla nave. Ma non c'è nessun problema con il sindaco. E' stata un'esperienza che mi ha arricchito professionalmente e umanamente". L'ex assessore ha deciso di dimettersi dopo aver organizzato con puntiglio tutti i progetti dell'ufficio: dall'Estate Aprilia con isola pedonale (che partirà domani sera) al bando di gara per i mercatini domenica del modernariato, bando deliberato in giunta poche ora. "Al mio successore - continua - lascerò una situazione ben definitiva, che lui potrà arricchire, ben diversamente da me che il giorno dopo il mio insediamento mi sono trovato con le dimissioni del presidente del comitato Grandi Eventi". Per il momento l'assessore al Commercio sarà affidato ad interim al sindaco Antonio Terra, in attesa che si completi il rimpasto di giunta. Le dimissioni di Caracciolo potrebbero comunque accelerare questo processo, visto che il cambio di assessore era atteso per settembre.