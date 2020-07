Giorgio Ialongo è da oggi un nuovo consigliere di Fratelli d'Italia a Latina. L'ufficialità è arrivata durante una conferenza stampa al Circolo cittadino di Latina alla presenza del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, del senatore Nicola Calandrini, del deputato europeo Nicola Procaccini, dei consiglieri regionali Chiara Colosimo e Antonello Aurigemma, del portavoce comunale Gianluca Di Cocco e del vice portavoce regionale Enrico Tiero.

Ialongo dunque, dopo aver detto addio a Forza Italia annuncia il passaggio a Fratelli d'Italia. "Non è stata una scelta facile - confessa Ialongo - Ho lasciato il partito dove sono cresciuto politicamente dopo venti anni. Ma qui in Fratelli d'Italia ho trovato una vera casa, degli amici con cui ho condiviso un lungo percorso. Non nascondo che nella mia scelta ha pesato parecchio la meritocrazia che si respira in Fdi. Le elezioni di Nicola Procaccini al Parlamento europeo e di Nicola Calandrini al Senato stanno lì a dimostrarlo. Ruoli simili fanno crescere un partito, formano una classe dirigente vincente".

Poi Ialongo fissa il prossimo obiettivo. "Rinnovo il mio impegno per il 2021 alle comunali e dico già oggi che il Centrodestra deve riportare la politica in Consiglio comunale a Latina perché la nostra città ha bisogno della buona politica, di quella che fa, che decide, che sceglie. Un Centrodestra unito e vincente può dare speranza a questa nostra città".