Far prevalere il senso di responsabilità per ricompattare il centrodestra. L'appello arriva vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero, calato nella veste di pontiere nel complesso percorso di saldatura dei partiti moderati di destra in vista delle amministrative a Terracina, Fondi e Latina. Gli ultimi "scambi" dialettici tra Claudio Fazzone (Forza Italia) e Procaccini (FdI) non sono certo stati concilianti, mostrando un dialogo piuttosto ingolfato a margine della presenza delle componenti civiche nelle liste, a Terracina, a supporto del candidato Roberta Tintari.

Per Enrico Tiero «questo è il momento di far prevalere il senso di responsabilità da parte della classe dirigente del centro-destra della provincia di Latina e mettere in campo un'alleanza di tutte le forze politiche superando i personalismi e predisponendo progetti condivisi per tutte le realtà chiamate al rinnovo delle amministrazioni comunali». Tiero riconosce come ci siano stati accordi locali a macchia di leopardo, come a Gaeta dove c'è una maggioranza con sindaco forzista sostenuto anche da alcuni esponenti del Partito Democratico, ma ritiene «che trovare dei pretesti per non dare vita ad una alleanza che è naturale tra le forze del centro-destra a Terracina come a Fondi sia obiettivamente controproducente. Cosa ben diversa è la situazione della Provincia dove, in virtù della legge Delrio è stato necessario privilegiare un accordo istituzionale aperto a tutte le forze politiche e alle formazioni civiche per il bene del territorio".