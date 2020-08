Che fine farà la scuola materna paritaria "Duca d'Aosta"? A chiedere maggiori informazioni dopo la notizia della chiusura del plesso è il consigliere di minoranza Massimo Celebrin che nel corso dell'ultimo consiglio comunale ha presentato una interrogazione indirizzata al sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi.

Il consigliere ha chiesto "se l'amministrazione stia già provvedendo a trovare una idonea soluzione per tutti questi bambini – e ancora quale sia questa soluzione e in che tempi pensano di poter comunicare la soluzione trovata in modo che possano iniziare l'attività ludico-didattica tutti insieme a settembre". Poi un passaggio che contiene anche una proposta sul possibile iter da seguire. "Nello spirito di collaborazione che mi ha sempre contraddistinto – conclude Celebrin - spero che la scelta non ricada in un affidamento o gestione esterna tramite eventuale cooperativa, scelta sicuramente più semplice e meno responsabile; ma che invece ci sia una visione a lungo termine ad esempio chiedere al Demanio dello Stato, proprietario della struttura, l'acquisizione oppure l'utilizzo tramite un pagamento economico annuale da parte del Comune della stessa ed inserirla all'interno di uno dei due istituti presenti sul territorio, anche in previsione dell'aumento degli iscritti e la necessità di reperire aule senza troppo dispendio di risorse economiche comunali per la creazione ex novo di queste".