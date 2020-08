Il gruppo consiliare Piazza Civica interviene per spiegare i motivi che hanno portato al cambio dei loro assessori nella giunta Terra. Sostituzioni che nell'ultima settimana sono state al centro di polemiche, specie per la revoca dell'incarico a Michela Biolcati Rinaldi. Il gruppo però rivendica la scelta di nominare assessori Omar Ruberti (Urbanistica) e Monica Laurenzi (Ambiente) con la necessità di dare all'esecutivo maggior incisività e coraggio, una scelta illustrata con un documento anche allo stesso sindaco Terra.

"Alla luce delle conclusioni scaturite dal confronto interno alla maggioranza, esprimiamo rammarico per non aver concluso positivamente il riassetto politico-amministrativo di metà mandato, avviato anzitempo di comune accordo tra le forze politiche, all'indomani delle dimissioni dell'assessore Caracciolo. Le premesse largamente condivise dalla quasi totalità dei gruppi, facevano ben sperare per un Immediato rilancio dell'Esecutivo e per un rafforzamento politico. Siamo convinti che allo stato attuale il progetto Civico sia, per la Città di Aprilia, l'unica strada possibile per il buon governo del nostro territorio, ma che proprio per questo abbia bisogno di rinnovarsi e rilanciarsi. In virtù di questa convinzione, ci spiace per un dibattito interno che, pur partendo da un'analisi approfondita e condivisa del presente e del futuro della nostra città, ci sembra oggi mancare di coraggio, per portare a termine non un semplice "rimpasto di Giunta" ma la scelta di una prospettiva rinnovata e di vincoli più saldi tra le varie preziose anime di questa coalizione. Confidiamo che nei prossimi mesi vi possa essere una ripresa del confronto. Nell'attesa che ciò avvenga, sentiamo però di non poter più indugiare ulteriormente e assumiamo su noi la responsabilità di dare seguito apertamente alla linea politica delineata dal dibattito in maggioranza. Pensiamo, infatti, che sia giusto assumerci, in prima persona e come "Piazza Civica", la responsabilità di scelte coraggiose, prima ancora di chiedere alle altre anime che compongono questa coalizione di fare altrettanto. Pertanto, rinnovando la convinta adesione al Progetto Civico e il sostegno al Sindaco sul programma elettorale, intendiamo dare un segnale chiaro alla città. Lo facciamo, chiedendo al Sindaco di affidare le deleghe già conferite al Gruppo (Ambiente e Urbanistica) a due differenti profili politici. Si tratta di una scelta che riconosce lucidamente il lavoro svolto in questi anni da Michela Biolcati Rinaldi e Salvatore Codispoti, ma che altrettanto lucidamente avverte la necessità di un maggiore coinvolgimento di "Piazza Civica" nell'Esecutivo, in questa seconda parte della consiliatura. In particolare, attraverso l'avvicendamento di entrambi gli assessori in favore di Monica Laurenzi, già dirigente nazionale di Legambiente e coordinatrice della Lista Terra, e di Omar Ruberti, attuale capogruppo consiliare, crediamo possa delinearsi un apporto politico-amministrativo ancor più incisivo ed efficace.Ringraziamo Michela e Salvatore per il loro operato, in due settori chiave per il futuro della Città,rispetto ai quali in questi due anni è stato messo in campo sempre un lavoro di squadra. Squadra che ha bisogno di crescere ed allargarsi al contributo di ciascuno, diventare un soggetto più strutturato e partecipato: questo è il progetto che "Piazza Civica" intende perseguire e la sfida a cui è chiamata nei prossimi anni"