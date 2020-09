Alle 12 l'affluenza per il referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dal Viminale, è stata del 12,25 per cento. In provincia di Latina è stata invece pari al 11,21%. Le affluenze più alte, a livello di Comuni, si registrano ovviamente a Terracina 16,37% e Fondi (19,44%) che sono impegnate anche nelle Comunali. Il dato complessivo è dunque in linea con quello nazionale. Fare previsioni è alquanto impervio, comunque, dal momento che si vota anche domani fino alle ore 15. In ogni caso, nei seggi della provincia pontina, non si segnalano code o problemi di rilievo.

Questo il quesito che gli elettori trovano nella schede verde chiaro: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019?". Sì o No.