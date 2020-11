«Coletta ha annunciato la sua ricandidatura, aprendo contestualmente ai partiti. Bene, attendiamo i passi conseguenti. Ma ribadiamo che per il Pd le primarie sono la strada maestra per la scelta del candidato sindaco». Franca Rieti alla riunione del direttivo comunale del Pd giovedì scorso è stata netta. La linea è identica al passato e il messaggio alla minoranza interna che spinge per andare tra le braccia di Coletta, è chiaro. Certo al Partito democratico manca ancora la carta vincente del candidato sindaco che dovrà guidare la coalizione. E il rischio di arrivare ultimi alla presentazione dello stesso, visto che il centrodestra ha già avviato il percorso, è abbastanza probabile.

Il Direttivo Comunale del Pd di Latina si è aperto con la relazione del Segretario Franca Rieti nella quale è stato descritto il percorso intrapreso dalla data di insediamento 19 settembre scorso. Il Segretario ha poi formalmente presentato la composizione della Segreteria in ogni sua singola delega. Successivamente si è passati alla fase programmatica. A questo punto, Franca Rieti ha illustrato le proprie progettualità che si articoleranno in Forum tematici, vero e proprio strumento di confronto e sintesi, propedeutici alla formazione di Circoli. A tal proposito è stato sottolineato quanto vincente possa esser la formula dei forum prendendo ad esempio l'ottima riuscita del Forum sulla Sanità organizzato il giorno prima dall'omonimo circolo tematico del Pd. Finita la relazione il Segretario ha lasciato spazio agli interventi dei presenti, con i delegati di segreteria che hanno illustrato la propria attività e le concrete azioni che andranno a formalizzarsi nei prossimi giorni con la messa in campo dei Forum sull'innovazione e lo sviluppo, sulla scuola, sulla legalità e giustizia e sul Welfare. Positivamente è stata accolta inoltre l'idea lanciata dal Segretario Rieti ossia di realizzare un scuola di Formazione Politica aperta a tutti i giovani della città, prossima classe dirigente, Segretario che ha invitato i Giovani Democratici ad esserne parte attiva.

Il segretario Rieti ha comunicato al partito la conferma dell'inserimento del progetto dell'autostrada Roma-Latina nel decreto Semplificazioni del Governo Conte e dunque la realizzabilità dell'opera e poi il fatto che ci sono le risorse per la costruzione di un nuovo ospedale a Latina, che sarà uno degli argomenti che si affronteranno nel forum sui fondi europei organizzato per oggi con la presenza del vicepresidente della Regione Daniele Leodori.

Inevitabile, però, un passaggio sulla situazione politica in vista delle comunali. «La scelta del candidato sindaco per noi rimane da individuare con le primarie che vorremmo fossero di coalizione - afferma Franca Rieti - Coletta ha declinato l'invito a partecipare alle primarie. Ha deciso di annunciare la sua candidatura aprendo ad una nuova coalizione non più civica ma aperta alle forze politiche . Prendiamo atto di questa impostazione e vedremo quali saranno i passi conseguenti . Dal direttivo dei giorni scorsi il Pd esce più unito e più forte per le iniziative messe in campo a cui tutti hanno espresso la volontà di partecipazione e per questo esprimo apprezzamento per tutti gli interventi che sono stati costruttivi».