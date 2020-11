Mariana Iulian è la nuova presidente della commissione Finanze, l'elezione è arrivata questo pomeriggio in apertura della seduta che si è tenuta in videoconferenza. La consigliera della lista civica Terra Sindaco, proposta dalla maggioranza, ha ottenuto nove voti tra i quali anche quello del consigliere Vincenzo Giovannini (Italia Viva), quattro invece gli astenuti tutti di opposizione (Domenico Vulcano, Francesca Renzi, Davide Zingaretti e Matteo Grammatico).

La nomina della Iulian appariva piuttosto scontata alla vigilia, visto che con questa scelta anche la lista Terra - gruppo riformatosi in Consiglio ad agosto grazie all'ingresso della consigliera - può contare su una presidenza come le altre civiche di maggioranza, ad esclusione solo di Aprilia Domani che nel 2018 - per propria volontà - rinunciò a questo incarico. Per la Iulian, di professione medico, questa elezione rappresenta comunque motivo di enorme soddisfazione, come ha spiegato nel suo discorso di insediamento. «Ringrazio tutti i commissari, l'obiettivo sarà quello - ha detto - di lavorare tutti insieme per la stessa causa, ovvero l'interesse della città di Aprilia».