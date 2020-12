Il Partito Democratico di Aprilia convoca per sabato 19 dicembre il congresso cittadino, prima tappa del percorso che porterà all'elezione del nuovo segretario. Un congresso che, a causa dalla pandemia e delle misure di contenimento al Covid-19, si terrà in modalità telematica tramite la piattaforma GoToMeeting. Garante del congresso sarà Andrea Ferro, responsabile organizzativo del Pd Lazio e le candidature a segretario di circolo dovrà avvenire entro le ore 17 del 18 dicembre alla mail segretario@pdlazio.it, ogni candidatura per essere valida dovrà essere sostenuta da un minimo di 20 a un massimo di 40 iscritti e allegare un documento politico. Sabato19 dicembre poi dalle 9.30 (a un link che verrà inviato agli iscritti) partiranno i lavori congressuali, che porteranno alla votazione e alla proclamazione del nuovo segretario. In questo modo dovrebbe chiudere la lunga "traversata" del Pd di Aprilia, senza segretario da oltre un anno (dopo il passaggio di Alfonso Longombardi a Italia Viva) e che ha portato al commissariamento del partito, affidato in questi mesi a Claudio Moscardelli che ha messo in piedi un processo di ricostruzione della classe dirigente.