Il Tar di Latina ha rigettato il ricorso proposto dal candidato sindaco alle ultime elezioni, Amato La Mura, ed altri con il quale si chiedeva l'annullamento del verbale dell'ufficio centrale del 19bottobre 2021 recante la proclamazione- a seguito di ballottaggio- del sindaco del comune di Formia Gianluca Taddeo. Il Tar ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio di 3 mila euro. Nessun riconteggio e quindi alcun cambiamento nell'attuale composizione di consiglio comunale: "Mai avuto neanche il minimo dubbio, era un ricorso totalmente infondato, come ha del resto evidenziato il Tar nel suo provvedimento." È stato il commento del presidente del consiglio comunale Pasquale Cardillo Cupo.

