L'assessore al Welfare Michele Nasso ieri in trasferta a Pontinia per presiedere – su delega del sindaco Matilde Celentano - il comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Lt2, nella modalità itinerante decisa nel precedente incontro svolto nella sala giunta del Comune di Latina.

Nel corso della riunione, ospitata dal primo cittadino di Pontinia Eligio Tombolillo nella sede comunale, sono stati affrontati temi comuni ai territori del distretto che vanno dall'emergenza abitativa all'implementazione dei centri diurni.

"In particolare – ha riferito l'assessore Nasso – abbiamo parlato del Centro di accoglienza notturno di via Aspromonte a Latina, utilizzato da persone senza fissa dimora provenienti da più comuni. I sindaci del comitato hanno convenuto che la struttura, dotata di appena trenta posti letto, necessita di una ristrutturazione da affrontare con impegno collegiale. Con lo stesso spirito sinergico abbiamo convenuto su politiche volte a prevenire l'emergenza abitativa nell'ambito del distretto socio-sanitario, che vede il Comune di Latina capofila e che è composto, oltre che da Pontina, da Sabaudia, Sermoneta e Norma".

La modalità itinerante, fortemente voluta dall'assessore Nasso "soddisfa i sindaci – ha spiegato – perché rende più partecipe il comitato alle problematiche di ciascun territorio; il prossimo incontro già in programma a settembre si terrà a Norma".

L'assessore Nasso ha voluto ringraziare il sindaco Tombolillo per aver messo a disposizione del distretto socio-sanitario Lt2 una struttura di 300 metri quadrati, interamente ristrutturata, di proprietà del Comune di Pontinia, per l'apertura di un centro diurno con servizi innovativi che prevedono attività legate alla musicoterapia, all'orticoltura e allo sport inclusivo. "In questo ambito – ha aggiunto Nasso – e in questa struttura potrebbe trovare spazio il progetto ‘Dopo di noi' a cui tengo moltissimo e di cui hanno bisogno moltissime famiglie del territorio distrettuale che hanno in carico figli particolarmente fragili. La collaborazione con il Comune di Pontinia trova concretezza nella sensibilità del sindaco Tombolillo alle problematiche sociali".

Il comitato ieri ha preso atto della partecipazione del Comune di Sabaudia alla manifestazione di interesse relativa al bando Inps Hcp (Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti) per lo svolgimento di tutte le attività previste nell'ambito distrettuale e della disponibilità del Comune di Pontinia ad assolvere le medesime funzioni qualora dovessero intervenire nuovi elementi modificativi.