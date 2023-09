L'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Massimiliano Carnevale ha risposto all'interrogazione presentata dai consiglieri Daniela Fiore, Leonardo Majocchi, Valeria Campagna in merito al parco produttivo urbano di via Roccagorga.

"Parliamo di un intervento importante e sentito dal territorio e dalla comunità – ha dichiarato l'assessore Carnevale, ripercorrendo l'iter progettuale prima di rispondere alla domande rivolte -. Il parco di via Roccagorga faceva parte del progetto denominato Upper approvato nel 2019 dalla precedente amministrazione e da realizzare entro tre anni, precisamente da ultimare entro il 31 agosto del 2022. Questa data ha subito una proroga di 12 mesi a seguito della sopraggiunta pandemia e, inderogabilmente, si doveva concludere con la rendicontazione delle opere entro il 31 agosto 2023. Altre proroghe non ci sono state concesse e, per questo, non è stato possibile iniziare i lavori in un periodo diverso da quello estivo come richiesto dai comitati spontanei che si sono costituiti. Iniziare più tardi avrebbe significato non iniziare proprio".

L'assessore ha chiarito anche la situazione attuale del parco. "Purtroppo l'area da cantierare ci è stata consegnata solamente il 10 luglio e da lì ci siamo subito attivati. Da quella data sono immediatamente iniziati i lavori, oggi non visibili perché le opere più importanti con mezzi edili sono state già realizzate. Mancano ora solamente quelli di minore portata. È già stata fatta una rendicontazione parziale degli interventi il 18 di agosto per un importo di quasi 100.000 euro, una seconda è stata fatta come previsto al 31 agosto, ma è in fase di quantificazione precisa per quanto riguarda gli importi.

Rispetto al programma siamo perfettamente in linea con la data di fine lavori, prevista per il 14 ottobre, e siamo riusciti ad avvantaggiarci rispetto alla valutazione delle spese in quanto per tutte le opere acquistate entro il 31 agosto si può beneficiare dei fondi, tutto il resto sarà a spese del Comune. Dispiace – ha commentato infine Carnevale – che il progetto iniziale, da un milione e mezzo di euro, prevedeva la realizzazione di tre parchi, ma all'insediamento di questa amministrazione erano già stati persi i fondi per due. Solo grazie al grande lavoro degli uffici, su impulso di questa amministrazione, abbiamo garantito la riqualificazione di un'area, quella di via Roccagorga, che presto offrirà a tutto il territorio un servizio più efficiente e migliorativo".

