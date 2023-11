"Ci vengono segnalati una serie di furti che da una decina di giorni si sarebbero compiuti presso abitazioni private nell'area di Cori, Giulianello e Rocca Massima. Episodi di microcriminalità che si starebbero verificando non a notte fonda ma anche in orari pomeridiani. Una situazione allarmante che vede fortunatamente impegnate le forze dell'ordine in un lavoro di controllo costante del territorio. A loro e al prefetto Falco va il mio massimo sostegno. A mio parere bisogna incentivare la diffusione della cultura della legalità, allo scopo di rafforzare il senso di sicurezza e di difesa da parte dei nostri cittadini. Vorrei sottolineare quindi l'importanza delle Forze dell'ordine che sono presenti sul territorio, per il loro incessante impegno nel combattere la criminalità.



Oltre a confermare la mia personale vicinanza a chi rappresenta il governo in questo territorio. Il ruolo del prefetto è di fondamentale importanza ed è finalizzato a far sentire forte e pregnante la presenza dello Stato nel territorio, a garanzia dei valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l'interesse della Comunità. L'impegno congiunto delle istituzioni a servizio dei cittadini, è essenziale per affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità, da sempre considerata ricca di straordinarie potenzialità e qualità. Sulle tematiche più importanti che riguardano l'ordine pubblico e il contrasto alla criminalità, occorre unire le forze nella consapevolezza che solo percorrendo la strada della legalità è possibile alimentare lo sviluppo e la crescita sana della comunità pontina. Da parte mia assicuro la piena disponibilità ad una collaborazione proficua sotto il profilo istituzionale con il prefetto e con le forze dell'ordine per ogni esigenza che si dovesse manifestare".

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio