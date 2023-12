Katiuscia Baldassarre è il nuovo presidente della sezione di Aprilia di Italia Viva. L'elezione è arrivata al termine del congresso che si è svolto giovedì all'Enea Hotel in via del Commercio, un'assemblea partecipata che ha visto la presenza del consigliere regionale Luciano Nobili e del segretario regionale Felice Casini, ma anche di esponenti di spicco della politica apriliana come l'ex sindaco e consigliere comunale Antonio Terra, i consiglieri comunali Luana Caporaso (candidata a sindaco nell'ultima tornata elettorale) e Davide Zingaretti (Segretario provinciale di Azione), il Segretario del PD di Aprilia Alessandro Cosmi, oltre a loro erano presenti anche i neo presidenti eletti di Italia Viva Latina Federico Ferronato e di Cisterna di Latina Maurizio Rossi.

"Finalmente possiamo radicarci nel territorio, far diventare realtà molte idee che in questi anni, tormentati da crisi inimmaginabili, sono state tenute nel cassetto, ora è il momento di tirarle fuori e applicarle. Come Italia Viva Aprilia - ha detto Katiuscia Baldassarre - abbiamo l'onere di svolgere un ruolo guida nella costruzione di una comunità più inclusiva, equa e giusta per tutti i cittadini, che non sia schierata in uno dei poli noti ma che cerchi di essere un faro per tutte le persone che non si identificano con gli assetti tradizionali, dobbiamo guardare al centro e guidare questa gente. Il nostro lavoro deve essere orientato verso il benessere della comunità, non solo in parole, ma in azioni concrete, dobbiamo ascoltare i problemi e risolverli. I giovani devono essere il nostro stimolo, bisogna creare una scuola di formazione politica per loro, come già ha proposto il Presidente di Cisterna Maurizio Rossi e come sta tentando di fare il Nostro Presidente Nazionale Matteo Renzi"

Dopo Katiuscia Baldassare è stato il momento dell'intervento del presidente Regionale di Italia viva Felice Casini che ha sottolineato la sua vicinanza e il suoi impegno verso tutti i circoli per far si che il radicamento sia il più incisivo e veloce possibile e alla fine l'intervento di Chiusura di Luciano Nobili Consigliere Italia Viva in Regione Lazio ed esponente di spicco del Partito, il quale dopo una sintesi sulla situazione Nazionale ha preso un impegno preciso sul tema dei rifiuti, infatti dopo che la problematica è stata sollevata da me, sul disastro che sta compiendo la Giunta Rocca, cancellando gli Egato senza alcuna alternativa, creando di fatto un vuoto normativo e una confusione enorme ai territori sulle modalità di gestione dei rifiuti, Nobili ha promesso, pubblicamente, di vigilare e bloccare ogni iniziativa pericolosa che si possa ripercuotere sul territorio provinciale e apriliano. Dopo un giovane Federico Ferronato, una persona con esperienza Maurizio Rossi, ora è la volta di una donna preparata Katiuscia Baldassare, si sta delineando il gruppo dirigenziale di Italia Viva Latina, eterogeneo, competente e attento a tutte le sensibilità.