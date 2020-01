«Ho lottato fino all'ultimo giorno, fino al momento in cui la strada indicata e condivisa ha avuto, come già accaduto in altre circostanze, sviluppi diversi e inaspettati che mi hanno portato, mio malgrado, a fare un passo indietro». Sono fortissime le parole che l'ormai ex assessore di Ardea, Pamela Pezzotti, ha voluto affidare a Facebook per motivare le sue dimissioni dalla Giunta targata MoVimento 5 Stelle che dal 2017 è al governo della città del litorale romano.

La premessa della sua riflessione è condita di "parole al miele" per i cittadini: «Affascinata dalle bellezze paesaggistiche, memore di una visita all'interno delle Salzare, ho dedicato parte della mia attività al servizio della politica di questo splendido territorio. Ringrazio, quindi, chi mi ha fatto conoscere queste magnificenze, quasi sempre i cittadini, e le persone che chiedono disperatamente e di diritto una possibilità di rinascita. È per questo che...