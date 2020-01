Nadia Pivato si dimette da coordinatrice dell'Altra Faccia della Politica, una delle liste civiche che compongono la coalizione guidata dal sindaco Antonio Terra. Ad annunciarlo è il direttivo del movimento, che con nei giorni scorsi si è riunito per ratificare la rinuncia all'incarico della donna. «Il 16 gennaio l'assemblea dei soci si è riunita per formalizzare le dimissioni, già comunicate a novembre, del coordinatore della lista Nadia Pivato, a causa di sopraggiunti motivi personali. A breve convocheremo una nuova assemblea per eleggere il nuovo coordinatore, desideriamo comunque con queste poche righe Nadia per il suo prezioso contributo». Pivato era stata eletta coordinatrice nel febbraio 2019, insieme al rinnovato direttivo composto da Sandro Rizzardi, Daviana Binotti e Laura Pavoncello, nonché dall'assessore ai Servizi Sociali Francesca Barbaliscia e dai consiglieri Angelo Zanlucchi e Federico Cola.