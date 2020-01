La data da segnare sul calendario è quella dell'1 e 2 febbraio prossimi. A Roma ci sarà infatti la prima assemblea nazionale di Italia Viva, il partito fondato nei mesi scorsi dall'ex premier Matteo Renzi. Quella è l'occasione che i tanti che hanno aderito al partito in questi mesi attendono per dare il via all'esperienza concreta anche sui territori. Sì perché dall'assemblea nazionale, a quanto pare, nascerà anche una strutturazione più capillare rispetto a quella attuale, lasciata sostanzialmente nelle mani dei circoli Ritorno al Futuro. Un po' poco, oggettivamente.

Nelle settimane scorse il leader Matteo Renzi ha annunciato la data attraverso la tradizionale e-news inviata agli iscritti alla sua newsletter: «Il 2 febbraio tutto sarà pronto per la partenza formale del nostro viaggio nel futuro della politica italiana - aggiunge -. Sempre a febbraio uscirà il mio nuovo libro. Il giorno della presentazione annunceremo anche le 100 località in cui faremo le presentazioni da qui a luglio. Per quanto riguarda il governo, «ora la sfida è quella del 'Piano Italia Shock' per sbloccare i cantieri, i troppi cantieri che la burocrazia sta fermando. L'Italia vede rallentare molti indicatori». Insomma, assemblea e libro e Latina conta di essere una di quelle 100 città che saranno visitate dal senatore toscano.

In questi mesi le adesioni ad Italia Viva sono rimaste costanti ma sono arrivate in ordine sparso, senza un coordinamento, senza qualcuno che tenesse le redini. Tanto che spesso si sono rischiati incidenti diplomatici tra i vari soggetti in campo. Dopo il 2 febbraio tutto questo dovrebbe sparire. Al momento i nomi più importanti transitati in Italia Viva sono quelli dell'ex deputato Federico Fauttilli e del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli. Quest'ultimo è davvero il fiore all'occhiello per il partito di Matteo Renzi, che in provincia può contare già su un primo cittadino, cosa che non è accaduta nemmeno alla Lega di Matteo Salvini, ancora a caccia del primo sindaco. E' vero che Stefanelli è stato eletto quando era nel Pd, ma politicamente il peso della sua scelta è certamente un onore per Italia Viva. Chiunque sarà coordinatore avrà in lui il primo interlocutore sul territorio. Una scelta, quella del coordinatore, che ad ogni modo, sarà effettuata solo dopo il 2 febbraio