Lunedì scorso, ad Ardea, Simone Centore è entrato ufficialmente in Consiglio comunale, aderendo al gruppo di "Cambiamo".

Subentrato al dimissionario Massimiliano Giordani come primo della lista Fratelli d'Italia - che aveva appoggiato proprio Giordani come candidato sindaco, ndr - per Centore si tratta di una prima volta nell'assise istituzionale: geometra 37enne, sposato e con un figlio, in passato ha sempre militato nei partiti di destra. Infatti, è stato segretario cittadino de "La Destra" di Francesco Storace, lista in cui era candidato nel 2012 quando il partito sosteneva la candidatura a sindaco di Luca Di Fiori.

«Questa che inizia oggi - ha dichiarato lo stesso Centore a margine dell'assise civica di lunedì - sarà un'esperienza nuova, emozionante. Spero che ci sia collaborazione tra tutti i consiglieri. Inoltre, non posso che ringraziare, in questa sede, il consigliere uscente Massimiliano Giordani».

Un messaggio di benvenuto è stato pronunciato anche dal capogruppo di "Cambiamo", Anna Maria Tarantino, che ha accettato di buon grado l'arrivo nel gruppo di Centore, oltre che dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Riccardo Iotti.