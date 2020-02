Si è svolto oggi presso la sede nazionale del Pd il primo incontro dei circoli tematici relativi alla Sanità. Presenti all'incontro i vertici regionali, il segretario Bruno Astorre e il segretario del circolo tematico della Asl di Latina Roberto Masiero, che ha sottolineato l'importanza delle nuove strutture tematiche dei dem, il cui obiettivo è quello di "riportare la politica nei luoghi di lavoro ed al centro della politica i lavoratori ed i loro bisogni". Masiero ha sottolineato "quanto di buono è stato fatto dalla Asl di Latina - spiega in una nota il circolo tematico pontino - in particolare modo per la stabilizzazione dei precari, l'uscita dal commissariamento e le tante risorse investite, non ultime quelle per la realizzazione del nuovo ospedale a Borgo Piave. Il circolo continua la sua attività registrando sempre nuove adesioni e preparando il primo grande evento di presentazione rivolto ai propri iscritti, ai lavoratori della Asl ed i cittadini tutti". Inoltre, il segretario regionale Bruno Astorre ha voluto salutare tutti i convenuti sottolineando come l'impegno di Zingaretti e dell'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'amato abbia raggiunto l'importante risultato dell'uscita dal Commissariamento della Sanità Laziale. Tra i temi trattati al tavolo, anche il rilancio della Conferenza sanitaria locale per rilanciare l'interazione tra Azienda Sanitaria e territorio. "A tal proposito sarà impegno del Circolo tematico di Latina nei prossimi giorni, insieme al Pd di Latina, quello di rilanciare nel capoluogo ed in provincia la Commissione Socio Sanitaria Locale che altro non può essere che il faro per la sanità propria dei cittadini".