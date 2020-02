Un appello alle liste civiche e ai movimenti che già operano in città affinché aderiscano al neonato Laboratorio Identità e Futuro. A lanciarlo è la consigliera comunale Giovanna Miele che appena venerdì scorso ha presentato all'hotel Europa di Latina il nuovo pensatoio che ha come obiettivo quello di costruire un programma per il futuro della città di Latina.

"Sono molto soddisfatta della partecipazione dei cittadini e non solo alla presentazione del Laboratorio Identità e Futuro che si è svolta venerdì - afferma la consigliera comunale e provinciae - In queste ore ho ricevuto molte telefonate e attestati di stima e sono già arrivate chiamate di chi mostra entusiasmo per partecipare al Laboratorio politico che abbiamo lanciato. Tante persone hanno compreso lo spirito di apertura che il Laboratorio persegue. Questo non può che farmi piacere e darmi la carica per proseguire con maggiore impegno. Però è anche necessario fare alcune puntualizzazioni sull'iniziativa, soprattutto per quel che concerne il ruolo dei partiti in essa. Il laboratorio Identità e Futuro è un luogo in cui si farà programmazione politica. Un Laboratorio aperto alla collaborazione con associazioni, movimenti, cittadini. Il tutto trasversale, senza appartenenze partitiche.

Per questo faccio un appello ai cittadini, alle associazioni, anche ai movimenti civici che intendono impegnarsi per Latina: il Laboratorio Identità e Futuro è aperto a tutti, inclusivo, partecipato, voglioso di condividere un percorso con colore che credono nella politica. La diversità di idee è positiva perché dal confronto possono nascere le proposte migliori. Il futuro di Latina non dovrà essere definito all'interno di una stanza con quattro mura, ma in uno spazio aperto dove le idee si ritrovano, si confrontano, si rielaborano e danno vita a proposte che possano concretamente risolvere i problemi della città.

Come cerco di spiegare attraverso questa nuova iniziativa, dobbiamo smetterla di pensare alla politica mettendo davanti i personalismi, perché l'unica cosa che deve interessarci è la città, è Latina. Il Laboratorio è uno spazio per la politica che mette al centro di tutto il cittadino e la Città di Latina. Io porto al suo interno la mia esperienza di moderata e liberale. Spero che nel Laboratorio possano entrare sempre più figure vogliose di dare un contributo importante mettendo a disposizione della città competenza e passione, al fine di dare vita ad un percorso virtuoso con associazioni e movimenti spontanei portatori di una visione sana e inclusiva della politica e della città. Credo che i partiti, in un momento storico così complicato, se vogliono tornare ad essere un riferimento per la cittadinanza, debbano loro stessi a doversi aprire alla società civile.

Identità e Futuro sarà il luogo del confronto delle idee per dare un programma a Latina in vista delle comunali del 2021, per risolvere gli annosi problemi che la città ha davanti e che sono aumentati e peggiorati negli ultimi anni".