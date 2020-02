Sabato ci sarà il primo incontro tra i comitati di Italia Viva della provincia di Latina. I coordinatori provinciali Renato Archidiacono e Elisa Giorgi incontreranno i vari esponenti locali del partito per fare un primo punto della situazione dopo la loro nomina, avvenuta lo scorso 2 febbraio. Un appuntamento importante quello di sabato prossimo, dal momento che sarà il primo atto verso la costruzione e la strutturazione del partito in provincia. Archidiacono e Giorgi si presenteranno poi pubblicamente dopo questa giornata per spiegare il percorso che Italia Viva intraprenderà in provincia.

Ma già sabato potrebbe esserci sul tavolo il primo macigno da affrontare. La coordinatrice comunale di Italia Viva, infatti, è anche consigliera del movimento civico Latina Bene Comune. Parliamo di Celina Mattei. Tra gli aderenti al partito di Renzi a Latina c'è chi vuole mettere sul tavolo la necessità di costituire a Latina, nella città capoluogo, un gruppo di Italia Viva. Vuoi per opportunità, vuoi perché il capoluogo dà quel prestigio che altri comuni non danno. Ma ad oggi Celina Mattei non pare intenzionata a creare un gruppo ma nemmeno a lasciare Latina Bene Comune. Lo statuto comunale le permetterebbe di costituire un gruppo anche da sola, essendo Italia Viva presente in Parlamento. E probabilmente già sabato prossimo qualcuno solleverà la questione durante la riunione provinciale.