Un'altra candidatura a Fondi. Scende in campo Raniero De Filippis dell'associazione Camminare Insieme, che annuncia così la sua scelta: "Abbiamo costituito questa associazione con l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese e delle comunità locali, secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana, nati dalla Resistenza e dall'Antifascismo, praticando una cultura per la Pace. L'Associazione si ispira ai principi fondanti dell'Unione Europea a partire dalla figura di Altiero Spinelli e dal Manifesto di Ventotene. L'Associazione riconosce che le culture e le civiltà dei Paesi d'Europa affondano le proprie radici comuni nei valori e nei principi di condivisione ed accoglienza nel rispetto delle diversità connesse alla multiculturalità della comunità odierna. E' in questo contesto che l'Associazione "Camminare insieme" intende porsi a servizio della collettività, invitando tutti i cittadini di Fondi, ed in particolare i giovani, ad essere protagonisti delle scelte che la futura Amministrazione Comunale dovrà prendere. Per senso di vicinanza e di condivisione vogliamo aprire questo progetto anche ai tanti fondani che sono nel mondo che hanno dovuto scegliere la via dell'emigrazione ed ai tanti giovani che in questi anni sono stati costretti ad esprimere le loro professionalità all'estero e che invece potrebbero, anzi dovrebbero, essere il cardine dello sviluppo del nostro territorio. E' per questo che l'Associazione ha deciso di intervenire nelle prossime elezioni amministrative comunali presentando una propria lista civica "Camminare Uniti" che ha individuato nel Dr. Raniero De Filippis il proprio candidato sindaco. Le competenze dello stesso, in campo tecnico-amministrativo, acquisite negli anni di dirigenza alla Regione Lazio, la passione civica, la sensibilità ecologica e le doti umane che da sempre gli vengono riconosciute possono contribuire positivamente alla crescita della città".