Il consigliere comunale di Gaeta Marco Di Vasta ha ufficializzato la sua adesione a Fratelli d'Italia. Si rafforza la squadra del partito di Giorgia Meloni nel Golfo, che oltretutto ora guadagna il suo primo rappresentante in Consiglio comunale.

"Sono orgoglioso di annunciare l'ingresso di Marco Di Vasta in Fratelli d'Italia - dichiara il Senatore e coordinatore provinciale di Latina Nicola Calandrini -. Marco è un ragazzo giovane e brillante, una promessa della politica di Gaeta e non solo. Ha fatto dell'associazionismo una missione che ha poi trasportato nel suo percorso politico volto al miglioramento della sua città. Fratelli d'Italia è un partito dove non si entra per fare numero, ma si entra con il preciso impegno di portare avanti un progetto politico che è quello di Giorgia Meloni. Questo ho detto a Marco quando mi ha rappresentato l'idea di aderire. Oggi sono ben lieto di accogliere nel partito Marco, che rispecchia in pieno la tipologia di persone che noi vogliamo: gente che non solo condivide i nostri valori, ma che è attiva sul territorio, interpreta la politica come interesse comune e non come carriera personale. Grazie a Marco Di Vasta - conclude il Sen. Calandrini - avremo anche a Gaeta un consigliere comunale e ciò ci permette di aggiungere un presidio amministrativo in uno dei territori più importanti della provincia di Latina, dove non eravamo presenti".

"La sfida che oggi raccolgo con l'ingresso in FdI è quella di provare a creare uno spazio di confronto inclusivo e aperto a tutti con un unico obiettivo: mantenere alta l'attenzione verso le istanze di tutti cittadini, dal centro alle periferie - dichiara il consigliere Marco Di Vasta - Ringrazio il coordinatore provinciale e Senatore Nicola Calandrini per la fiducia risposta nei miei confronti, la sua guida sarà indispensabile per creare quello spazio comune e di aggregazione, nel quale tutti possano dare un piccolo contributo per la crescita della città. Coerentemente con l'impegno elettorale - aggiunge - riconfermo piena fiducia al sindaco Cosmo Mitrano con il quale ho condiviso i principi cardine del programma, con l'intento di rafforzare ulteriormente la sua maggioranza e restando sempre al servizio della città di Gaeta e dei miei concittadini".