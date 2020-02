Il gruppo dirigente «in fieri» di Italia Viva si presenta alla città. Questa mattina i cinque coordinatori dei comitati civici di Azione Civile si sono ritrovati in piazza Roma, dove hanno allestito uno stand informativo per sensibilizzare la cittadinanza in vista del referendum confermativo del 29 marzo. Un'occasione che di fatto ha rappresentato la prima uscita pubblica ad Aprilia del movimento fondato da Matteo Renzi non solo in città, ma anche sul territorio provinciale. Un'occasione dunque salutata con tutto gli onori del caso dal gruppo dirigente, presente con tutti i presidenti dei cinque comitati (il consigliere Vincenzo Giovannini, Katiuscia Baldassare, Danilo Marinucci, Gianluca Brilli e Fiorenzo Iannotta), i coordinatori provinciali Elisa Giorgi e Renato Archidiacono, Giorgio Fiore (coordinatore cittadino di Latina insieme a Celina Mattei) e l'ex deputato Federico Fauttilli. Oltre chiaramente a tanti simpatizzanti o volontari che, nel corso della mattinata, si sono affacciati per discutere e confrontarsi su temi di politica nazionale e locale. Una prova di compattezza non indifferente per Italia Viva, un progetto politico che ad Aprilia (seppur nato da pochi mesi) sembra suscitare interesse e curiosità nella popolazione. Lo stand informativo verrà replicato anche domani, sempre in piazza Roma, e nei prossimi weekend fino al 29 marzo.