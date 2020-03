Le disposizioni in materia di prevenzione al Coronavirus hanno profondamente cambiato le normali abitudini del Consiglio comunale di Cisterna rimasto però identico nella sua sostanza. Ieri mattina è stato un tutti contro tutti in opposizione e nemmeno a dirlo è stata la querelle commissioni consiliari a tenere banco. Discussioni che in pochi hanno visto dal vivo e in molti invece dietro ad uno schermo, in diretta video, a seguito delle disposizioni del Dpcm relativo all'emergenza Coronavirus.

All'ordine del giorno otto punti tra i quali è spiccato quello sulla composizione delle Commissioni consiliari, dopo le dimissioni in segno di protesta dei consiglieri Innamorato, Melchionna e Santilli.

Prima dell'inizio dei lavori, dai banchi dell'opposizione è arrivata la proposta di costituzione in parte civile del Comune nei procedimenti legali inerenti il caso Goodyear. Un'azione che ha anticipato di qualche pre la conferenza stampa degli ex lavoratori della multinazionale che hanno firmatari dell'esposto contro l'ultima proprietà dello stabile di via Nettuno. L'istanza del consigliere pentastellato Capuzzo è stata accolta dal Sindaco e dai capigruppo di maggioranza e opposizione. Terminato il lungo giro di interrogazioni che ha visto anche la sanità e la situazione delle lavoritrici stagionali della Csi Findus finire nel dibattito politico, si è passati all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e poi al punto delle commissioni consiliati. E qui sono iniziati i problemi. Il botta e risposta e stato tale da obbligare il presidente del consiglio Di Cori a richiamare i membri della massima assise. Una situazione che ha portato a sospendere la seduta per 5 minuti. Una pausa però che non ha permesso di trovare l'accordo sui nomi da proporre. Vista l'impasse tra i consiglieri di minoranza sulla composizione delle commissioni consiliari, al rientro in aula il Consiglio si è espresso per il ritiro del punto all'ordine del giorno. A seguire si è proceduto con le delibere relative alle varianti necessarie alla realizzazione di due rotatorie a nord e sud dell'Appia, rispettivamente in località Le Castella e Cerciabella.