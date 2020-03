"Abbiamo realizzato informative anche in lingua Hindi e Punjabi per le comunità che risiedono a Fondi per motivi di lavoro, e altre ne seguiranno". Così il Comune di Fondi, in una nuova nota in cui comunica con la cittadinanza riguardo il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che fa di tutta l'Italia un'unica area protetta."Attenersi scrupolosamente alle direttive" dice il sindaco Beniamino Maschietto, che raccomanda di evitare gli assembramenti e ricorda questa fase di "massiam priorità" per "per scongiurare sia il collasso del nostro sistema sanitario che le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale". Il Comune infine ricorda "tutte le persone che nei 14 giorni antecedenti all'8 Marzo 2020 hanno fatto ingresso nella Regione Lazio provenendo dalle c.d. "Zone rosse" che devono comunicare tale circostanza alla email dedicata: rientrozonarossa@ausl.latina.it" e i numeri di riferimento 1500 - 112 - 800.118.800.