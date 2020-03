"Nonostante i nostri reiterati appelli, dobbiamo registrare la chiusura totale da parte del Sindaco di Latina Damiano Coletta e della maggioranza rappresentata da Latina Bene Comune, ad ogni qualsivoglia collaborazione politico-istituzionale". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e il consigliere Matteo Coluzzi. "La bocciatura preventiva annunciata da Lbc rispetto a ogni emendamento delle opposizioni, anche quelli che vanno nella direzione di un aiuto ai cittadini, è la dimostrazione di come il Patto per Latina promosso dal Sindaco sia semplicemente una presa in giro. Per Coletta e Lbc la collaborazione vuol dire che le opposizioni votano e approvano il Bilancio a scatola chiusa, accettando quelle che sono le scelte della maggioranza. Roba da Unione Sovietica. Un "no", quello della maggioranza, che arriva ancor prima di aver ascoltato le proposte di una parte politica presente e rappresentativa della Città. Il loro è un bilancio puramente elettorale, puramente rivolto ai loro interessi e che trascura invece quelli che sono gli interessi dei cittadini".

"Un modo di fare che pone per l'ennesima volta Latina Bene Comune fuori dalla realtà e dal contesto storico che stiamo vivendo - proseguono - In tutta Italia ma anche in diversi Comuni della nostra provincia, maggioranza e opposizione stanno lavorando gomito a gomito per trovare soluzioni condivise per superare la crisi, per aiutare le tante famiglie, le numerose imprese del territorio, i molti over 30 che rischiano il default a causa delle chiusure imposte dalle misure anti-contagio. E' per questa ragione che noi, responsabilmente, abbiamo preparato una serie di emendamenti al Bilancio di previsione, al fine di aggiornarlo al contesto attuale. Sì perché il documento che Coletta e soci ci propongono è stato scritto prima dell'emergenza Coronavirus e non può dunque essere adatto all'attualità che stiamo vivendo. Solo uno stolto può pensare che sia possibile affrontare il futuro immediato con un bilancio che non preveda interventi e provvedimenti destinati ad affrontare l'emergenza sociale ed economica che si sta creando. Certo non possiamo non ricordare che abbiamo davanti una amministrazione che ha smembrato il servizio di Protezione Civile comunale per mere ragioni politiche e questa scelta la stanno pagando ora i cittadini, sulla loro pelle. Le nostre proposte, a cui non rinunciamo, servono a sostenere le fasce deboli della popolazione, vecchie e nuove, perché questa crisi sta creando nuovi poveri, che avranno bisogno di sostegno al reddito. Aiuti per i commercianti, gli artigiani, le piccole e medie imprese, che sono l'anima dell'economia della Città. La crisi rischia di travolgerle e non è sufficiente spostare di un mese le scadenze tributarie. Significa non aver capito cosa abbiamo davanti. Dobbiamo ascoltare il grido d'allarme che arriva da tante associazioni di categoria che lamentano come il decreto Cura Italia dal Governo non sia sufficiente ad aiutare chi si trova in crisi dopo la chiusura forzata. Tanti Comuni della nostra provincia si sono già attivati, solo il nostro sta con le mani in mano".

"Tra l'altro - concludono - abbiamo presentato già il 10 marzo una mozione per aiutare le fasce deboli e le imprese del territorio. Anche la politica, poi, deve fare la propria parte. Per questo abbiamo previsto un emendamento per tagliare i costi di gettoni di presenza e indennità di Sindaco e Assessori per destinare un tesoretto all'emergenza Covid-19. Come Centrodestra riteniamo offensive le dichiarazioni del Sindaco e della maggioranza sulla bocciatura degli emendamenti prima del Consiglio comunale. Una posizione scorretta dal punto di vista della dialettica politica. Coletta e Lbc denotano una scarsa sensibilità e aderenza all'emergenza Covid-19 , che muta il quadro socio economico e faremo di tutto per garantire che il Bilancio del Comune di Latina sia interamente rivisto in base all'emergenza che stiamo vivendo".