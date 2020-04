Sessantamila fatture rivalutate con un debito passato da 149 milioni a poco più di 8 milioni. Numeri lusinghieri raggiunti in pochi mesi dal servizio finanziario del Comune di Latina e di cui va fiero l'assessore al bilancio Gianmarco Proietti. «Il lavoro che sta facendo il servizio bilancio in fase di smart working è tantissimo e anche delicato – spiega Proietti - perché in questa emergenza noi dobbiamo lavorare per trovare fondi ed evitare di pagare ulteriormente su fronti evitabili. E' il segno di una Pubblica Amministrazione che non si è mai fermata per poter rispondere a tutte le istanze di una città che richiede oggi più che mai decisione e azione. All'impegno richiesto è stato risposto con un lavoro competente, professionale e proficuo. Nel periodo dall'11 marzo al 17 aprile, il dato generale di quanto liquidato è pari a euro 12.628.763,14 per 575 pagamenti. Solo i servizi sociali hanno liquidato 1.280.283,03 euro tra servizio minori, servizio sociale anziani e servizio di inclusione sociale».