«La mia proposta per il lungomare è semplice: l'amministrazione prenda in considerazione l'idea di poter utilizzare l'ammasso di sabbia creatasi naturalmente tra Capoportiere e Foceverde per far mettere tavoli o gazebo alle attività che operano sul lungomare». E' l'idea lanciata dal portavoce comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco. Una proposta che ha l'obiettivo di rendere fruibile un'area non utilizzata, all'aperto e che possa essere così di aiuto ai tanti operatori che rischiano di finire in difficoltà nella stagione estiva più difficile dal Dopoguerra.

«Quell'area dovrebbe poi essere curata e gestita dagli operatori che ne avranno la completa responsabilità. Inoltre si potrebbe in questo modo dare una parvenza di riqualificazione alla marina di Latina. Un utilizzo di spazi esterni alle attività commerciali che andrebbe esteso in tutta la città, visto anche quelle che sono le restrizioni che graveranno sulle attività produttive nei prossimi mesi a causa dell'emergenza Coronavirus».

Quella del portavoce di FdI si aggiunge insomma alle altre proposte che vengono avanzate in queste ore. La politica prova a ridisegnare il futuro della città alle prese col Covid 19.