Al Lido di Latina non bisogna soltanto fare i conti con le misure da adottare per contenere il contagio da Covid 19 nell'imminente stagione estiva. Sono necessari infatti ulteriori interventi, a beneficio di quanti frequenteranno la Marina e di tutti quegli operatori già fortemente penalizzati dall'emergenza. E' quanto rilevato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea Marchiella:

"Mi risulta che dallo scorso settembre non sia più entrato in azione alcun mezzo per le operazioni di vibrazione e setaccio della sabbia, indispensabili per garantire la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell'arenile. Due operai di Abc sarebbero stati avvistati al Lido nel mese di dicembre, altrettanti avrebbero lavorato giorni fa sulla spiaggia. Sembrerebbe che questi ultimi, tra l'altro, siano stati sottratti ad altre mansioni legate a servizi essenziali da svolgere in città. Mi chiedo quindi se non sia il caso di provvedere al più presto programmando un intervento più efficace e provvedendo a coinvolgere personale a tempo determinato: il gestore intende depotenziare gli attuali servizi ricorrendo sempre agli stessi dipendenti o vuole consentire una boccata d'ossigeno ad altri lavoratori e a tante famiglie in difficoltà? Con quali tempi e quali modalità, inoltre, si punta ad assicurare un arenile in condizioni dignitose alle persone che stanno tornando e torneranno a frequentarlo?".

Oltre a questi interrogativi, Marchiella ha affrontato anche l'argomento della raccolta porta a porta, collegandolo alle esigenze della Marina: "Nutro forti dubbi sull'attivazione del servizio entro settembre, nonostante il via libera al mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Nel relativo bando è previsto comunque un elenco di unità a tempo determinato in graduatoria, che attendono di essere inserite per svolgere il nuovo tipo di raccolta. Mi sarei aspettato un coinvolgimento anticipato di queste nuove unità proprio per la gestione del lungomare, anche per agevolare i titolari di strutture e stabilimenti già alle prese con gli ostacoli del momento. Pongo poi a chi di dovere un'ulteriore domanda: in previsione dell'afflusso di tanti turisti e vacanzieri, si stanno programmando ripetuti interventi di sanificazione sulle strade del Lido? Dalla prossima seduta della commissione competente spero di ottenere risposte rassicuranti".