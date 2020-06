"Il problema – ha detto Terra – sarebbe legato al fermo del termovalorizzatore della società Acea di San Vittore, dove la maggior parte degli impianti della zona conferiscono i rifiuti. Come spesso accade la comunicazione giunge con scarso preavviso e se lo avessimo saputo con qualche giorno di anticipo ci saremmo organizzati diversamente".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli