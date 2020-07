Disagi, in questi giorni, per la raccolta rifiuti nel territorio di Latina. A comunicarlo è Abc, l'Azienda per i Beni Comuni. Infatti, a causa della temporanea chiusura dell'impianto di smaltimento dei rifiuti gestito da Rida Ambiente ad Aprilia, si potranno verificare casi di ritardo nella raccolta del rifiuto indifferenziato.

"Ricordiamo che l'impianto della Rida Ambiente è chiuso da lunedì 29 giugno e resterà chiuso per i prossimi giorni - spiega l'Azienda - E' importante ribadire che gli impianti di riciclo e recupero per il conferimento delle frazioni carta, plastica, metalli, vetro e umido sono regolarmente aperti e funzionanti. Per tali ragioni, invitiamo tutta la cittadinanza a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero da subito, così da scongiurare l'insorgere di situazioni di emergenza sanitaria correlata anche alla particolare stagione associata a temperature elevate".